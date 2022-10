उद्धव गुट के नेताओं ने दशहरा रैली में PM मोदी का उड़ाया था मजाक, 7 पर मामला दर्ज

मुंबई. ठाणे पुलिस ने नौ अक्टूबर को दशहरा रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की नकल करने के आरोप में शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के सात नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है. ANI के अनुसार ठाणे के नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 153, 500 और 504 के तहत मामला दर्ज किया गया है. नौपाड़ा पुलिस ने बुधवार को सभी 7 आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी किया है.

रैली के दौरान उद्धव ठाकरे की शिवसेना, जिसे अब ‘शिवसेना – उद्धव बालासाहेब ठाकरे’ कहा जाता है, ने न केवल पीएम मोदी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की नकल की, बल्कि मुख्यमंत्री की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समर्थित दशहरा रैली का भी मजाक उड़ाया.

Maharashtra | Case registered at Thane’s Naupada PS u/s 153, 500, 504 IPC against 7 leaders of ShivSena (Uddhav Balasaheb Thackeray) for mimicking PM Modi, CM Eknath Shinde & Union Minister Narayan Rane, at a rally in Thane on October 9th: Thane Police

