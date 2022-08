VIDEO: महाराष्ट्र विधान सभा में शिंदे गुट और विपक्ष के विधायकों के बीच भिड़ंत, जमकर हुई नारेबाजी

मुंबई. महाराष्ट्र में राजनीतिक गर्मागर्मी बनी हुई है. महाराष्ट्र विधान सभा (Maharashtra Assembly) परिसर में बुधवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों और विपक्ष के विधायकों के बीच झड़प हो गई. दोनों ओर से जोरदार तरीके से नारेबाजी भी की गई. विपक्ष के नारेबाजी को लेकर शिंदे गुट (Eknath Shinde Faction) और भाजपा विधायक भड़क गए थे. इसके बाद से दोनों ओर से जोरदार नारेबाजी की गई.

बता दें कि उद्धव ठाकरे विधान भवन पहुंचे थे वहां विपक्षी दलों की बैठक हुई थी और उद्धव ठाकरे की ओर से दावा किया गया था कि महा विकास आघाडी एकजुट है. भाजपा और शिंदे गुट के विधायक पिछले सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे.

#WATCH | Some Maharashtra BJP MLAs and MLAs of Maha Vikas Aghadi enter into a war of words outside the State Assembly as the latter protest against the state government. pic.twitter.com/enjTXkNql8

— ANI (@ANI) August 24, 2022