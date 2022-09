VIDEO: समंदर में डूबने लगा UAE से मैंगलोर जा रहा जहाज, फंस गईं 19 जानें; कोस्ट गार्ड ने यूं बचाई जिंदगी

रत्नागिरी. महाराष्ट्र के रत्नागिरी से बड़ी खबर है. यहां से करीब 40 किमी दूर यूएई से मैंगलोर जा रहा जहाज शुक्रवार सुबह समुद्र में फंस गया. पानी भरने से जहाज डूबने लगा और 19 लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई. खबर मिलते ही कोस्ट गार्ड हरकत में आया और तुरंत राहत कार्य शुरू किया. कोस्ट गार्ड ने दो जहाजों और एक हैलीकॉप्टर की मदद से 19 लोगों की जान बचा ली. इनमें एक विदेशी नागरिक भी शामिल था.

मुंबई कोस्ट गार्ड से मिली जानकारी के मुताबिक रत्नागिरी के पास समुद्र से शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे डिसट्रेस कॉल आया. पता चला कि एक जहाज पानी भरने की वजह से डूब रहा है. सूचना मिलते ही कोस्ट गार्ड ने रत्नागिरी के पास से अपने दो जहाजों को बचाव कार्य के लिए रवाना किया. उसके बाद जब पता चला कि उसमें 19 लोग सवार हैं, तो तुरंत एक हैलीकॉप्टर मौके पर भेजा गया. इस तरह दो जहाजों और एक हैलीकॉप्टर से सभी लोगों को रेस्क्यू किया गया. कोस्ट गार्ड ने बताया कि जहाज में 18 भारतीय और एक विदेशी नागरिक था. सभी 19 लोगों का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है.

बारिश से बिगड़ गए हालात

बताया जा रहा है कि यह जहाज यूएई से मैंगलोर जा रहा था. जिस वक्त यह सफर कर रहा था उस वक्त रत्नागिरी में काफी तेज बारिश हो रही थी और खराब मौसम की वजह से समुद्र में तूफान जैसे हालात थे. इस बीच समुद्र में 40 किमी दूर पहुंचे जहाज में पानी भरने लगा. देखते ही देखते जहाज डूबने लगा. ये देख जहाज का कप्तान समझ गया कि अब यह नियंत्रण के बाहर हो चुका है. उसने तुरंत डिस्ट्रेस कॉल कर कोस्ट गार्ड को खबर दी.

#WATCH | Indian Coast Guard today rescued 19 lives incl 18 Indians and 1 Ethiopian Master from Motor Tanker Parth, a Gabon-flagged vessel. The Vessel reported flooding around 41 miles west of Ratnagiri coast. The vessel was on passage to New Mangalore from Khor Fakkan, UAE: ICG pic.twitter.com/xUYwvJ8rEu

— ANI (@ANI) September 16, 2022