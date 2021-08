दिल्ली में खुल गई मेट्रो, रेस्त्रां और सिनेमा हॉल, फिर मुंबई में कब तक रहेंगी पाबंदियां- कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा

मुंबई. देश में इस समय भी अधिकांश हिस्‍सों में कोरोना वायरस (Coronavirus) की स्थिति चिंताजनक है. हालांकि कई राज्‍यों में अपने यहां कोरोना के कारण लगाई गई पाबंदियों (Covid 19 Restrictions) में ढील दे दी है. इसमें रेस्‍तरां से लेकर स्‍कूल तक खुले हैं. वहीं दिल्‍ली में मेट्रो को भी 100 फीसदी की क्षमता के साथ चलाया जा रहा है. लेकिन मुंबई (Mumbai) में अब भी कोरोना की पाबंदियों पर कोई ढील नहीं दी गई है. लोकल ट्रेनों में भी सिर्फ फ्रंटलाइन वर्कर्स को सफर की अनुमति है. ऐसे में कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा (Milind Deora) ने मुंबई में भी इन पाबंदियों में ढील देने की मांग की है.

मिलिंद देवड़ा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर महाराष्‍ट्र सरकार की ओर से सोमवार को जारी नई गाइडलाइंस को शेयर किया. इसके साथ ही उन्‍होंने लिखा, ‘दिल्‍ली जैसे शहरों में मेट्रो 100 फीसदी क्षमता से चल रही है. सिनेमा हॉल खुले हैं, खाने-पीने की जगह भी रात 10 बजे तक खुली हैं. कई शहर स्‍कूलों को फिर से खोलने पर विचार कर रहे हैं. लेकिन मुंबई में ट्रेनें और सिनेमा हॉल पूरी तरह से बंद हैं. यह उनके लिए भी बंद हैं, जिन्‍हें वैक्‍सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं. रेस्‍तरां भी शाम 4 बजे बंद हो जाते हैं.’

In cities like Delhi, the Metro runs at 100% seating capacity, cinema halls are open & eateries serve till 10pm.

Several cities are considering reopening schools.

Meanwhile, Mumbai’s trains & cinema halls remain shut — even for the fully vaccinated. Restaurants shut at 4pm! https://t.co/XhN1McR7i9 pic.twitter.com/EWvyVg4Z5g

— Milind Deora | मिलिंद देवरा ☮️ (@milinddeora) August 3, 2021