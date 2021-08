मुंबई. महाराष्‍ट्र (Maharashtra) में कोरोना के डेल्‍टा प्‍लस वेरिएंट (Delta Plus Variant) का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. पिछले 24 घंटे में कोरोना (Corona) के डेल्‍टा प्‍लस वेरिएंट से दो लोगों की मौत का मामला सामने आया है. न्‍यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक मुंबई में डेल्‍टा प्‍लस वेरिएंट से एक महिला की मौत की पुष्टि होने के बाद अब रायगढ़ (Raigad) में भी एक व्‍यक्ति की मौत हो गई है. रायगढ़ की कलेक्‍टर निधि चौधरी ने बताया कि मृतक बुजुर्ग (69) रायगढ़ के नागोथाने के रहने वाले हैं. बता दें कि महाराष्‍ट्र में कोरोना के डेल्‍टा प्‍लस वेरिएंट से अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है.

बता दें कि मुंबई में डेल्‍टा प्‍लस वेरिएंट के चलते मौत का पहला मामला कल ही सामने आया था. मुंबई के घाटकोपर में एक 63 वर्षीय महिला की जुलाई में मौत हुई थी, जिसकी रिपोर्ट अब सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक महिला की मौत डेल्‍टा प्‍लस वेरिएंट के चलते हुई थी. हैरानी की बात ये है कि महिला ने वैक्‍सीन की दोनों डोज ली हुई थीं इसके बावजूद महिला की डेल्‍टा प्‍लस वेरिएंट की वजह से मौत हो गई.

One death reported in Raigad district due to Delta Plus variant. The deceased was a 69-year-old man in Nagothane area of the district: Raigad Collector Nidhi Chaudhary

A total of three deaths in #Maharashtra due to Delta plus variant – one each in Ratnagiri, Mumbai and Raigad.

— ANI (@ANI) August 13, 2021