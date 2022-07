ईडी ने 9 घंटे की छापेमारी के बाद शिवसेना नेता संजय राउत को हिरासत में लिया

मुंबई. धनशोधन मामले की की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उपनगरीय भांडुप इलाके में शिवसेना सांसद संजय राउत के आवास पर नौ घंटे तक तलाशी ली और लंबी पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया. आगे की कार्रवाई के लिए राउत को एजेंसी के दक्षिण मुंबई कार्यालय ले जाया गया. सूत्रों ने यह जानकारी दी. राउत ने दावा किया कि उन्हें ‘फर्जी सबूत’ के आधार पर फंसाया जा रहा है, लेकिन वह न तो झुकेंगे, न ही पार्टी छोड़ेंगे. राउत ने ईडी कार्यालय के बाहर पत्रकारों से कहा, ‘वे (ईडी) मुझे गिरफ्तार करने जा रहे हैं. मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है.’ उन्होंने कहा, ‘झुकेगा नहीं.’ उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी की कार्रवाई का उद्देश्य शिवसेना और महाराष्ट्र को कमजोर करना है और उनके खिलाफ एक ‘झूठा’ मामला तैयार किया गया है.

ईडी की कार्रवाई तड़के शुरू होने के बाद राउत ने ट्वीट किया कि वह मर जाएंगे, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करेंगे और शिवसेना को कभी नहीं छोड़ेंगे. ईडी के अधिकारी रविवार सुबह सात बजे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों के साथ राउत के ‘मैत्री’ बंगले पर पहुंचे और तलाशी शुरू की. यह कार्रवाई ईडी द्वारा राउत के खिलाफ जारी दो समन के बाद की गई है. सबसे नया समन 27 जुलाई को जारी किया गया था.

राउत को मुंबई के पात्रा चॉल भूमि के पुनर्विकास घोटाले और उनकी पत्नी एवं अन्य ‘सहयोगियों’ की संलिप्तता वाले लेन-देन में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने तलब किया था. राउत इस मामले में अपना बयान दर्ज करवाने के लिए एक जुलाई को मुंबई में एजेंसी के समक्ष पेश हुए थे. इसके बाद एजेंसी ने उन्हें दो बार तलब किया था, लेकिन मौजूद संसद सत्र में व्यस्त रहने का हवाला देते हुए पेश नहीं हुए.

#WATCH | Mumbai: Shiv Sena leader Sanjay Raut being taken by ED officials along with them after he was detained in connection with Patra Chawl land scam case from his residence pic.twitter.com/VtjjuQJhxM

— ANI (@ANI) July 31, 2022