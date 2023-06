मुंबई. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उद्योगपति सुजीत पाटकर के खिलाफ धन शोधन के एक मामले में बुधवार को मुंबई में 15 स्थानों पर छापेमारी की. एजेंसी ने कथित तौर पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे के करीबी सहयोगी सूरज चव्हाण के चेंबूर स्थित आवास पर भी छापेमारी की. यह कार्रवाई सुबह से चल रही है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.

अधिकारी ने कहा कि पाटकर और उसके तीन सहयोगियों ने महामारी के दौरान कोविड-19 क्षेत्र अस्पतालों के प्रबंधन के लिए बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) के ठेके कथित रूप से फर्जी तरीके से हासिल किए थे. उन्होंने कहा कि कोविड-19 अस्पताल प्रबंधन के ठेकों के संबंध में बीएमसी के कुछ अधिकारियों और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी संजीव जायसवाल सहित अन्य लोगों के परिसरों पर ये छापेमारी की जा रही है.

Maharashtra | ED raids residence of Suraj Chavan, allegedly a close aide of Uddhav Thackeray faction leader Aaditya Thackeray, in Chembur. Raids underway since morning https://t.co/ENhSVNH4qP pic.twitter.com/vo8LN6wmC3

— ANI (@ANI) June 21, 2023