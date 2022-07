महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे-भाजपा सरकार ने विधानसभा में अपना बहुमत साबित किया, समर्थन में पड़े 164 वोट

मुंबई: महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे-भाजपा सरकार ने विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया है. शिंदे सरकार के समर्थन में 164 वोट पड़े. उद्धव गुट की शिवसेना, कांग्रेस और राकांपा के महा विकास अघाड़ी गठबंधन के पक्ष में 99 वोट पड़े. सदन में मौजूद 3 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया. इस तरह उद्धव ठाकरे गुट के हाथ निराशा लगी है. फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव गुट के 2 और विधायक शिंदे खेमे में शामिल हो गए. आपको बता दें कि शिंदे सरकार में भाजपा भी शामिल है, जिसके 106 विधायक हैं. इसके अलावा शिंदे गुट में शिवसेना के 40 बागी विधायक शामिल थे. कुछ निर्दलीय और छोटे दलों ने भी शिंदे सरकार का समर्थन किया.

कलमनुरी से शिवसेना विधायक संतोष बांगड़ ने शिंदे सरकार का समर्थन किया. विपक्षी बेंच पर बैठे विधायकों ने उनकी जमकर हूटिंग की. बांगर कल तक शिवसेना के उद्धव ठाकरे खेमे में थे और आज विधानसभा में ​बहुमत परीक्षण के दौरान एकनाथ शिंदे खेमे में चले गए. लोहा से शिवसेना विधायक श्यामसुंदर शिंदे विश्वास मत से ठीक पहले एकनाथ शिंदे समूह में शामिल हो गए. दो और विधायकों के शिंदे गुट में चले जाने के बाद उद्धव ठाकरे खेमे में अब सिर्फ 14 विधायक बचे हैं, जिन्हें अयोग्यता की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

Maharashtra CM Eknath Shinde wins the trust vote by a 164-99 margin, 3 members abstained from voting. pic.twitter.com/ZbaM54n1fd

दरअसल, विश्वास मत पर वोटिंग से एक दिन पहले उद्धव ठाकरे गुट को उस वक्त बड़ा झटका लगा, जब महाराष्ट्र विधानसभा के नवनियुक्त अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने रविवार रात शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में अजय चौधरी की नियुक्ति को खारिज कर दिया. स्पीकर राहुल नार्वेकर के कार्यालय द्वारा जारी एक पत्र के मुताबिक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में बहाल किया गया. वहीं, उद्धव ठाकरे गुट के सुनील प्रभु को हटाकर, शिंदे खेमे के भरत गोगावले को शिवसेना का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया. उद्धव गुट ने स्पीकर के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.

#WATCH | Santosh Bangar supported the Trust vote and was hooted at by the MLAs on the Opposition benches.

Bangar was in the Uddhav Thackeray camp of Shiv Sena until yesterday and was seen in the Eknath Shinde camp today. pic.twitter.com/FDewzcw0fB

— ANI (@ANI) July 4, 2022