Maharashtra Politics Live: शिवसेना का राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट पर हमला, कहा- संविधान के रक्षक ही गैर कानूनी काम करते हैं

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा- महाराष्ट्र सरकार को बचाने के लिए एक व्यक्ति (कमलनाथ) को भेजना कांग्रेस के लिए अजीब है, जो अपनी सरकार को नहीं बचा सके… बेचारे उद्धव… कांग्रेस के पास केवल एक ‘नाथ’ है, बाकी कांग्रेस ‘अनाथ’ है.

#WATCH | It’s strange of Congress to send a person (Kamal Nath) to save Maharashtra govt who couldn’t save his govt…Poor Uddhav…Congress has only one ‘Nath’, rest of Congress is ‘Anath’ (orphan): Madhya Pradesh CM & BJP leader Shivraj Singh Chouhan said last night in Jabalpur pic.twitter.com/yIR1bDHdUE

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 30, 2022