VIDEO: CM बनने के बाद पहली बार घर लौटे एकनाथ शिंदे तो खुशी से झूम उठीं पत्नी, बैंड बजाकर किया स्वागत

मुंबई. महाराष्ट्र में लंबे समय से चल रहे राजनीतिक गतिरोध थमने के बाद अब सियासी गलियारों में शांति छाई हुई है. हालांकि एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी जारी है. महाराष्ट्र में उठा-पटक के बाद नई सरकार का गठन हो गया, विधानसभा स्पीकर का चुनाव हो गया. इन सबके बीच एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने घर पहुंचे. जहां उनकी पत्नी ने उनका जोरदार स्वागत किया. पत्नी लता ने बैंड बजाकर अपने पति सीएम एकनाथ शिंदे का स्वागत किया. इस दौरान वह काफी खुश नजर आ रही थीं. इस स्वागत कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बता दें कि सीएम एकनाथ शिंदे करीब तीन सप्ताह से घर से बाहर रहे. मंगलवार को ठाणे स्थित अपने आवास पर पहुंचे. सीएम एकनाथ शिंदे रात को करीब साढ़े नौ बजे ठाणे में स्थित आनंद नगर के अपने घर पहुंचे.

#WATCH | Wife of Maharashtra CM Eknath Shinde, Lata Shinde, beat a drum to welcome him in Thane yesterday, 5th July.

He was arriving at his home for the first time after becoming the CM of the state and received a warm welcome from his supporters. pic.twitter.com/0yzZUDJvtY

