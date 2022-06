एकनाथ शिंदे आज अकेले आएंगे मुंबई, सरकार गठन को लेकर फडणवीस के साथ करेंगे बैठक

मुंबई: शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे अपनी टीम को गोवा में छोड़कर आज दोपहर प्राइवेट जेट से अकेले मुंबई आ सकते हैं. CNN-News18 ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है. उनके यहां ताज होटल में रुकने की संभावना है, जहां शाम को देवेंद्र फडणवीस की शिंदे से मुलाकात होगी. इस मुलाकात के दौरान महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चा होगी. सरकार में मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, कौन-कौन मंत्री बनेगा, किसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा, किसे राज्य मंत्री बनाया जाएगा, इन सब विषयों पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा होगी.

इस बैठक में ही महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन की तारीख पर मुहर लगेगी. संभावना है कि 1 जुलाई को शिंदे गुट और भाजपा मिलकर नई सरकार का गठन कर लें. शपथ ग्रहण वाले दिन ही गोवा में रुके बागी विधायक मुंबई आ सकते हैं. सूत्रों की मानें तो देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली नई सरकार में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री समेत कुल 38 मंत्री हो सकते हैं. इनमें 29 कैबिनेट मंत्री और 9 राज्य मंत्री होंगे. भाजपा से 20 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री, जबकि शिंदे गुट से 9 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री शपथ ले सकते हैं.

There has been no discussion with BJP about who and how many ministerial posts will be there, it will happen soon. Until then, please don’t believe the ministerial lists and rumors about it: Shiv Sena leader Eknath Shinde pic.twitter.com/3p3dJ9NOS4

