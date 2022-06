एकनाथ शिंदे ने CM उद्धव ठाकरे को लिखा पत्र, कहा- विधायकों के परिवार की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी

मुंबई: शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार ने शिवसेना के बागी विधायकों के ​परिवारों की सुरक्षा वापस ले ली है. उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के गृह मंत्री और डीजीपी महाराष्ट्र को लिखा पत्र कहा कि ’38 विधायकों के परिवार के सदस्यों की सुरक्षा को दुर्भावनापूर्ण रूप से वापस लिया गया है.’ उन्होंने ट्वीट करके कहा, ‘महाराष्ट्र सरकार विधायकों और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है.’

बागी विधायकों के परिवार की सुरक्षा वापस लेने के एकनाथ शिंदे के आरोपों पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, हमने किसी की सुरक्षा नहीं हटाई है, लोगो में गुस्सा है.’ उन्होंने कहा, ‘महाराष्ट्र विधानसभा के फ्लोर पर आइए, देखते हैं किसमें कितना दम है. मैं हवा में कोई बात नहीं करता. जो उद्धव जी कहते हैं, मैं वही कहता हूं. जो बगावत कर रहे हैं, वे अपनी विधायकी बचाएं. मैं देवेंद्र फडणवीस को कहूंगा कि वह इस झमेले से बाहर रहें, नहीं तो फंस जाएंगे.’

Rebel Shiv Sena MLA Eknath Shinde writes to CM Uddhav Thackeray, Maharashtra Home Minister, DGP Maharashtra regarding “Malicious withdrawal of security of family members of the 38 MLAs”

“The government is responsible for protecting them and their families,” he tweets pic.twitter.com/f4riPwx4xM

— ANI (@ANI) June 25, 2022