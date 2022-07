बालासाहेब ने 56 साल पहले हिंदुत्व को सोचकर शिवसेना बनाई थी...' : EC के नोटिस पर बरसे संजय राउत

नई दिल्ली: चुनाव आयोग (Election Commission) ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Former Chief Minister Uddhav Thackeray) और वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) को नोटिस भेजा है. नोटिस में दोनों नेताओं से ईसी ने शिवसेना पर अधिकार के दावे को साबित करने के लिए डाक्यूमेंट्स उपलब्ध कराने को कहा है. चुनाव आयोग के इस नोटिस पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों के लिए यह चौंकाने वाला है.

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, लेकिन अब उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट के बीच पार्टी पर अधिकार को लेकर घमासान जारी है. संजय राउत ने कहा कि बालासाहेब ठाकरे ने 56 साल पहले हिंदुत्व को सोचकर पार्टी बनाई थी और आज चुनाव आयोग उनके संगठन पर सवाल खड़े कर रहा है.

संजय राउत ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि दिल्ली हमारी पार्टी को बर्बाद करना चाहती है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आज के समय में सिर्फ उद्धव ठाकरे ही शिवसेना के इकलौते नेता है.

It’s shocking for Maharashtra’s people. Balasaheb Thackeray formed the party 56 yrs ago, thinking about Hindutva & EC is raising questions on his organisation. Delhi wants to destroy our party. Uddhav Thackeray is the only leader of Shiv Sena today: Sanjay Raut pic.twitter.com/a2NPpDVpMq

