भारत में जल्द ही लॉन्च होंगे इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और ट्रक, पुणे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कही ये बात

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने शनिवार को पुणे में राज्य स्तरीय शुगर कॉन्फ्रेंस 2022 (State-level sugar conference 2022) को संबोधित किया. अपने संबोधन के दौरान उन्होंने मंहगाई के दौर में वैकल्पिक ईंधन के उपयोग और उनके महत्व को समझाया. इस दौरान उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक कारों और इलेक्ट्रिक बसों के बाद जल्द ही मैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर (Electric Tractors) और इलेक्ट्रिक ट्रक को लॉन्च करूंगा.

वैकल्पिक ईंधन ऊर्जा का नया भविष्य

राज्य स्तरीय शुगर कॉन्फ्रेंस का आयोजन वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे (Vasantdada Sugar Institute Pune) की तरफ से किया गया था. कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने एथेनॉल जैसे वैकल्पिक ईधन के इस्तेमाल पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि कृषि और निर्माण उपकरणों में हम किस तरह से एथेनॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं इसका प्रयास चल रह है. उन्होंने कहा कि वैकल्पिक ईंधन ही ऊर्जा का एक नया भविष्य है.

इलेक्ट्रिक वाहन की तेजी से बढ़ रही डिमांड

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एथेनॉल और मेथेनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधन के साथ-साथ इलेक्ट्रिक भविष्य है. मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब 3 साल पहले जब मैं इलेक्ट्रिक-वाहनों की बात करता था तो लोग मुझसे कई तरह के सवाल करते थे, लेकिन अब देखिए, इलेक्ट्रिक-वाहनों की काफी डिमांड है और यह तेजी से बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि कार और बसों के बाद अब जल्द ही मैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और ट्रक को भी लॉन्च करूंगा

Alternative fuel like ethanol & methanol as well as electric is the future. I remember, 3 years ago when I used to talk about e-vehicles, people use to question me. But see now, there is a lot of demand for e-vehicles. People are in waiting: Union Minister Nitin Gadkari, in Pune pic.twitter.com/91RHjtRidW

— ANI (@ANI) June 4, 2022