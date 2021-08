नागपुर-मुंबई राजमार्ग पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान कई टन टमाटर फेंके

औरंगाबाद. औरंगाबाद ( Nashik and Aurangab) जिले के किसानों ने थोक विक्रेताओं की कम खरीद दरों के विरोध में बृहस्पतिवार को नागपुर-मुंबई राजमार्ग के किनारे कई टन टमाटर फेंके. पुलिस ने यह जानकारी दी. एक अधिकारी ने बताया कि औरंगाबाद जिले के गंगापुर तालुका के किसान टमाटर से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर सुबह लासुर स्टेशन पहुंचे और टमाटर को राजमार्ग के किनारे फेंक दिया.

शिलगांव थाना के प्रभारी सहायक पुलिस निरीक्षक रवींद्र खांडेकर ने कहा, ‘किसान टमाटर लदे दो-तीन ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ आए और लासूर स्टेशन पर हंगामा किया. उन्होंने टमाटर को राजमार्ग के किनारे फेंक दिया. इस दौरान वाहनों की आवाजाही निर्बाध रही.’ थोक विक्रेताओं से बेहतर खरीद दर की मांग को लेकर किसानों ने धरना दिया.

Maharashtra | Nashik and Aurangabad farmers dumped tomatoes on the road yesterday after prices crashed to Rs 2-3 per kg in the wholesale market pic.twitter.com/bmJ5AwKceM

— ANI (@ANI) August 27, 2021