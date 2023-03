मुंबई: मलाड की झुग्गी बस्ती में लगी भीषण आग, 20 सिलेंडरों में विस्फोट, चपेट में आए करीब 1000 घर, 1 शख्स की मौत

मुंबई. महाराष्ट्र के मुंबई महानगर के मलाड इलाके में भीषण अग्निकांड से अफरातफरी मच गई. यहां की अप्पा पाड़ा की झुग्गी बस्ती में 15 से 20 एलपीजी सिलेंडरों में विस्फोट के बाद यह हादसा हुआ और इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई. घटना की सूचना पर फौरन ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुट गईं. आग 10000 स्क्वायर मीटर में फैली बताई गई, जिसमें 800 से 1000 घर आग की चपेट में आए हैं.

अप्पा पाड़ा की झुग्गी बस्ती में शाम के समय आग लगते ही हड़कंप मच गया. देखते ही देखते आग विकराल हो गई. आग लगने की सूचना जैसे ही मिली मुंबई पुलिस, बीएमसी और फायर ब्रिगेड फौरन हरकत में आ गए. फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां आग बुझाने में जुट गईं.

#WATCH | Mumbai: Level 2 fire breaks out in the shanties of a slum in Malad’s Anand Nagar area. No injuries have been reported. pic.twitter.com/rsH6a9JJ6P

— ANI (@ANI) March 13, 2023