VIDEO: मुंबई के घाटकोपर में भीषण आग, 22 लोग अस्पताल में भर्ती, 8 दमकल गाड़ियां मौके पर

मुंबई. मुंबई के घाटकोपर इलाके में आग लगने के बाद से अब तक 22 लोगों को पारेख अस्प्ताल में भर्ती कराया गया है. सभी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद सभी को अस्पताल भेजा गया. खबर है कि विश्वास नाम की इमारत के जूनो पिज़ा होटल के मीटर रूम से यह आग फैली.

मुंबई फायर ब्रिगेड ने बताया कि मुंबई के घाटकोपर में पारेख अस्पताल के पास आग लगी है और दमकल की आठ गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं. आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है.

#WATCH | Maharashtra: Fire breaks out near Parekh Hospital in Mumbai’s Ghatkopar. Eight fire tenders have reached the spot. Further details awaited: Mumbai Fire Brigade pic.twitter.com/iiKUAIGEAh

