मुंबई. महाराष्‍ट्र (Maharashtra) के बोईसर (Boisar) में जखरिया फैब्रिक लिमिटेड (Jakharia Fabric Ltd) कंपनी में शनिवार सुबह धमाका हो गया. इस धमाके में अब तक चार लोगों के घायल होने की सूचना मिली है. घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए निकट के अस्‍पताल में भर्ती कराया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है. विस्‍फोट के कारण कंपनी में आग की लपटें देखी जा रही हैं. आग को बुझाने के लिए फायर बिग्रेड की गाड़ी पहुंच चुकी है और आग पर काबू पाने का काम जारी है.

जानकारी के मुताबिक महाराष्‍ट्र के बोईसर में जखरिया फैब्रिक लिमिटेड कंपनी में शनिवार सुबह अचानक धमाका हो गया. धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी. धमाके की आवाज से लोगों की नींद टूट गई और लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए. बताया जा रहा है कि कंपनी में धमाके के बाद आग की तेज लपटे निकलने लगीं. जिस समय ये हादसा हुआ उस वक्‍त कंपनी के अंदर कुछ कर्मचारी भी मौजूद थे.

Four injured in a fire that broke out due to an explosion at Jakharia Fabric Ltd in Boisar, Maharashtra. Police and fire tender at the spot. pic.twitter.com/HPMKTdw2d4

— ANI (@ANI) September 4, 2021