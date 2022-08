मुंबई के बोरीवली वेस्ट में 4 मंजिला इमारत ढही, 4-5 लोगों के मलबे में फंसने की आशंका

मुंबईः मुंबई के बोरीवली वेस्ट इलाके के साईं बाबा नगर में स्थित एक 4 मंजिला इमारत के गिरने की खबर है. इस इमारत का नाम गीतांजलि बिल्डिंग है. फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हैं. बीएमसी के अनुसार इमारत को जर्जर घोषित किया गया था. इस बिल्डिंग को खाली करा दिया गया था. स्थानीय लोगों के मुताबिक 4-5 लोग मलबे में फंसे हो सकते हैं.

इस हादसे का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि यह चार मंजिला इमारत काफी जर्जर हो चुकी थी. लोगों को इस बात का अंदाजा पहले ही था कि इमारत गिरने वाली है और ज्यादातर लोग बिल्डिंग से बाहर आ गए थे. हालांकि फिर कुछ लोगों के बिल्डिंग में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है.

Four story Geetanjali building located at Saibaba Nagar, Borivali collapsed a while ago, rescue operation is underway. @mid_day @patel_bhupen @MumbaiPolice @MCGM_BMC pic.twitter.com/rtcJL5LsuH

— Sachin Gaad (@GaadSachin) August 19, 2022