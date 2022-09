मुंबई: पेट में छुपाए हुए था 13 करोड़ की कोकीन, पकड़ा गया तो ऐसे उगलने लगा 87 कैप्सूल

मुंबई: मुंबई (Mumbai News) सीमा शुल्क विभाग ने यहां अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर घाना से आए एक यात्री को गिरफ्तार किया है, जो भारत में कोकीन की तस्करी करने की कोशिश कर रहा था. उसने यह मादक पदार्थ 87 ‘कैप्सूल’ के जरिये अपने पेट में छिपाकर रखा हुआ था.

सीमा शुल्क विभाग ने कहा कि यात्री के पास से बरामद 1,300 ग्राम कोकीन की कीमत 13 करोड़ रुपये है. घटना 28 अगस्त की है, जब मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा पर यात्री पर संदेह होने के बाद उसे रोका गया और उसे एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया.

Mumbai Customs Department seized cocaine worth Rs 13 Crores, in the form of 87 capsules concealed in the stomach of a foreign national, at Mumbai International Airport. The passenger has been arrested. Further investigation is underway. pic.twitter.com/hXTy6q1oBE

— ANI (@ANI) September 3, 2022