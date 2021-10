नई दिल्‍ली. दिल्‍ली (Delhi) से मुंबई (Mumbai) जा रही एक अभिनेत्री (Bollywood Actress) से फ्लाइट में छेड़छाड़ (Molestation) के मामले में गाजियाबाद के एक व्‍यवसायी को गिरफ्तार किया गया है. अभिनेत्री ने आरोप लगाया है कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport) पर फ्लाइट लैंड होने के बाद जैसे ही वह अपना बैग निकालने के लिए ओवरहेड स्टोरेज खोलने के लिए उठी तो उसे लगा कि किसी ने उन्‍हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की है. अभिनेत्री की शिकायत पर सहार पुलिस स्‍टेशन में व्‍यवसायी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है.

जानकारी के मुताबिक अभिनेत्री जब दिल्‍ली से मुंबई जा रही थी तभी मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड करने के दौरान एक शख्‍स ने उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी. अभिनेत्री ने इसकी शिकायत तुरंत केबिन क्रू से की. पुलिस ने बताया कि अभिनेत्री ने मौके पर ही अपना गुस्सा प्रकट किया और आरोपी ने माफी भी मांगी.

Mumbai | A Ghaziabad businessman has been arrested over molestation allegations by an actress, on a Delhi-Mumbai flight: Sahar Police Station

— ANI (@ANI) October 19, 2021