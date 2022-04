हनुमान चालीसा के मुद्दे पर हंगामा, सांसद नवनीत राणा के घर के बाहर शिवसेना का विरोध प्रदर्शन

मुंबई. महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर हंगामा मचा है. अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके पति एवं विधायक रवि राणा के घर के बाद शिवसेना के लोग इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं. दरअसल राणा और उनके पति ने कहा है कि वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर ‘हनुमान चालीसा’ का पाठ करेंगे. इस बीच, पुलिस ने ‘मातोश्री’ के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया है.

सांसद नवनीत राणा ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र के सीएम ने शिवसेना कार्यकर्ताओं को उन्हें परेशान करने का आदेश दिया है. राणा ने कहा, ‘वे बैरिकेड्स तोड़ रहे हैं. मैं फिर से कह रही हूं कि मैं बाहर जाऊंगी और ‘मातृश्री’ में हनुमान चालीसा का जाप करूंगी. सीएम केवल लोगों को जेल में डालना जानते हैं. पुलिस हमें अपने घर से बाहर कदम रखने की अनुमति नहीं दे रही है. शिवसेना कार्यकर्ता हमारे आवास पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं. हमने हमेशा ‘मातोश्री’ को मंदिर माना है. उद्धव ठाकरे केवल राजनीतिक लाभ चाहते हैं’

‘मातोश्री’ की रक्षा में है शिवसेना’

इस बीच शिवसेना नेता अनिल देसाई ने कहा है कि विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत राणा कानून-व्यवस्था की स्थिति को चुनौती दी है. देसाई ने कहा, ‘उन्हें किसी ने ऐसा करने के लिए प्रेरित किया है. ‘मातोश्री’ की रक्षा के लिए शिवसेना कार्यकर्ता यहां हैं. पुलिस स्थिति को संभाल रही है.’

#WATCH Maharashtra | Shiv Sena workers protest outside the residence of Amravati MP Navneet Rana in Mumbai

She along with her husband, Ravi Rana, an independent MLA from Badnera, plan to chant the Hanuman Chalisa outside ‘Matoshree’, the private residence of CM Uddhav Thackeray pic.twitter.com/Lm818pUWFd

