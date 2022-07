शिंदे सरकार के भाग्य का फैसला 20 जुलाई को, शिवसेना गुटों की याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे CJI

नई दिल्ली: महाराष्ट्र (Maharashtra News) में शिवसेना (Shivsena) और बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार के भाग्य का फैसला आगामी 20 जुलाई को होगा. शिवसेना के दोनों गुटों की तरफ से दायर याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण, न्यायाधीश कृष्ण मुरारी और हेमा कोहली की पीठ बुधवार को सुनवाई करेगी. इससे पहले 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट को राहत देते हुए 16 विधायकों की अयोग्यता मामले को टाल दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट को भी राहत दी थी. कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर को निर्देश दिया था कि जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती विधायकों की योग्यता पर कोई निर्णय न लिया जाए.

Supreme Court to hear on July 20 the pleas filed by both the factions of Shiv Sena on #MaharashtraPolitcalCrisis

A bench of Chief Justice of India NV Ramana, Justices Krishna Murari & Hima Kohli will hear the pleas filed by the Uddhav Thackeray-led camp & the Eknath Shinde camp pic.twitter.com/LTPuBmlFTf

