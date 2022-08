मुंबई में लगातार हो रही है मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

मुंबई. देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सोमवार शाम से मूसलाधार बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने आज मुंबई, नवी मुंबई, पालघर और रायगढ़ में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में 10-11 अगस्त तक बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है. सांताक्रूज में मंगलवार सुबह 5:30 बजे तक 86 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. संभावना है कि अगले कुछ घंटे में ये 100 मिमी को पार कर सकता है.

भारी बारिश और खराब मौसम का असर कई उड़ानों पर भी पड़ा है. स्पाइसजेट ने यात्रियों से अनुरोध है कि वे एयपोर्ट आने पहले फ्लाइट की टाइमिंग चेक कर लें. कई फ्लाइट्स देर से चल रही है.

Sounds of the #Mumbai rain.

Been raining like this for past 12 hours. pic.twitter.com/ewhLKKkuye

— Dr Dev (@EyeKaDoctor) August 9, 2022