Mumbai Rains Updtae: बारिश से थम गई मुंबई की रफ्तार! सब-वे में भरा पानी, रोकनी पड़ी ट्रेनें

मुंबई. महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में समय से पहले मानसून की बारिश (Monsoon Rain) शुरू हो गई है. सुबह से ही बारिश हो रही है, जिससे सड़कों पर पानी का जमाव हो गया है. इसका सीधा असर ट्रैफिक पर पड़ा है. जगह-जगह लंबा जाम लगा है. इस बीच मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई में हाई-टाइड की आशंका भी जाहिर की है. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने कहा कि अरब सागर में दोपहर के आसपास चार मीटर से अधिक की ऊंची लहरें उठने की संभावना है.



आईएमडी मुंबई के उप महानिदेशक डॉ. जयंत सरकार ने बताया कि मानसून मुंबई पहुंच गया है. मुंबई में मानसून के पहुंचने की तारीख 10 जून थी, लेकिन इस बार समय से एक दिन पहले मानसून पहुंचा है. आईएमडी के अनुसार, दक्षिण मुंबई का प्रतिनिधित्व करने वाली कोलाबा वेधशाला में पिछले 24 घंटों में 77.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि सांताक्रूज वेधशाला (उपनगरों) में 59.6 मिमी. बारिश दर्ज की गई.



#WATCH | Maharashtra: Andheri Subway in Mumbai, closed due to severe waterlogging. Several parts of the city are witnessing waterlogging today due to heavy rainfall. #Monsoon pic.twitter.com/heb4iFJRxd