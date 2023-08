मुंबई. माया नगरी मुंबई में एक बैंक मैनेजर को रेस्‍टोरेंट के खाने में चूहा सर्व करने की घटना सामने आई है. खाना खाने आए अनुराग सिंह का कहना है कि उन्‍होंने चिकन ऑर्डर किया गया था लेकिन उसके अंदर चूहा मरा पड़ा मिला. टाइम्‍स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक शिकायत के अधार पर पुलिस ने होटल के मैनेजर और कुक को गिरफ्तार कर लिया था. उन्‍हें इस मामले में अब जमानत मिल चुकी है. इस वक्‍त सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें खाने में मरे हुए चूहे को देखा जा सकता है.

उधर, रेस्‍टोरेंट के मैनेजर ने आरोपों से इंकार किया है. उनका कहना है कि खाना खाने आया शख्‍स नशे में था और वो उनसे उगाही करने का प्रयास कर रहा था. यह घटना रविवार रात को पाली नाका इलाके में स्थित ‘पापा पंचो दा ढाबा’ की बताई जा रही है. स्‍टे रॉ ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट 13 अगस्‍त को किया गया, जिसमें मुंबई पुलिस को टैग करते हुए लिखा गया, ‘बांद्रा वेस्‍ट के निकट पाली नाका में स्थित ‘पापा पंचो दा ढाबा’ रेस्‍टोरेंट में हमारे खाने की ग्रेवी में चूहा मिला. मैनेजर और मलिक सुनने को तैयार नहीं है. हमने 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस को इसकी जानकारी दी. अबतक मदद नहीं मिली है.’

@MumbaiPolice Rat found in our gravy at #papaPanchodadhaba near Pali naka Bandra West . No manager or owner is ready to listen . We called police and 100 as well . No Help yet . @mumbaimirror @TOIMumbai pic.twitter.com/YRJ4NW0Wyk

— Stay_Raw (@AMINKHANNIAZI) August 13, 2023