क्या जिंदा है शीना बोरा? बेटी की हत्या की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी के दावे पर CBI का जवाब, कहा- ये सिर्फ...

नई दिल्ली: शीना बोरा हत्याकांड मामले (Sheena Bora Murder Case) में एक बड़ी खबर सामने आई है. सीबीआई ने दावा किया है कि हत्याकांड मामले में न्यायिक हिरासत में चल रही इंद्राणी मुखर्जी (Indrani Mukerjea ) की याचिका में दावा किया गया है कि उनकी बेटी शीना बोरा जिसकी हत्या का आरोप उन पर है वह जीवित है यह उनकी कल्पना है.

बता दें कि इससे पहले शीना बोरा के जिंदा होने के इंद्राणी मुखर्जी के दावे पर कोर्ट ने सीबीआई को एक नोटिस जारी किया था. इस मामले पर इंद्राणी मुखर्जी ने दावे की जांच की मांग की थी. इससे पहले 18 फरवरी को सीबीआई ने शीना बोरा के जीवित होने का दावा करने वाली इन्द्राणी मुखर्जी की अर्जी पर जवाब दाखिल किया था.

CBI says that Indrani Mukerjea’s plea claiming that her daughter Sheena Bora, whom she is accused of killing, is alive, is “figment of her imagination” and “next to impossible”

— Press Trust of India (@PTI_News) March 3, 2022