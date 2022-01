महात्मा गांधी पर टिप्पणी मामलाः ठाणे पुलिस ने कालीचरण महाराज को हिरासत में लिया, साथ ले जा रही

ठाणे (महाराष्ट्र). महाराष्ट्र (Maharashtra) के ठाणे (Thane) की पुलिस ने महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में हिंदू धर्मगुरु कालीचरण महाराज (Kalicharan Maharaj) को छत्तीसगढ़ से हिरासत में लिया है. नौपाड़ा थाने के एक अधिकारी ने बताया कि कालीचरण महाराज को बुधवार रात छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से हिरासत में लिया गया, जहां वह ऐसे ही एक मामले में जेल में बंद था. उसे ट्रांजिट रिमांड पर ठाणे लाया जा रहा है और गुरुवार शाम तक स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा.

इससे पहले, पिछले साल 26 दिसंबर को छत्तीसगढ़ की राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम में महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करने के आरोप में रायपुर पुलिस ने कालीचरण महाराज को गिरफ्तार किया था. वहीं, 12 जनवरी को महाराष्ट्र के वर्धा की पुलिस ने उसे इसी तरह के एक मामले में गिरफ्तार किया था.

Inflammatory speech case | Naupada Police of Thane takes Kalicharan Maharaj into their custody from Raipur Police. A case was registered against him at the Police Station in connection with the speech. He’ll be brought to Naupada PS by tonight: Thane Police#Maharashtra

