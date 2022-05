किरीट सोमैया की पत्नी ने संजय राउत के खिलाफ दर्ज करवाया केस, शिवसेना नेता ने लगाया था ‘टॉयलेट घोटाले’ का आरोप

मुंबई. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा किरीट सोमैया ने शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. यह शिकायत मुंबई के मुलुंड पूर्व पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है. मेधा ने अपनी शिकायत में कहा है कि संजय राउत ने मीडिया में उनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण और अनुचित बयान दिया है. न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक, किरीट सोमैया की पत्नी ने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि राउत ने न केवल उनके चरित्र का हनन किया है, बल्कि उन्हें डराया और धमकाया भी है. मेधा ने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक से संजय राउत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 503, 506 और 509 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आग्रह किया है.

Prof Dr Medha Kirit Somaiya, wife of BJP leader Kirit Somaiya, has registered a complaint against Shiv Sena leader Sanjay Raut at Navghar Police Station, Mulund East, Mumbai, stating that the accused made malicious & unwarranted statements against the complainant in the media.

इससे पहले डॉ. मेधा किरीट सोमैया ने संजय राउत को मानहानि का नोटिस भेजा था. उन्होंने अपने नोटिस में कहा था कि अगर शिवसेना सांसद 48 घंटे के अंदर माफी नहीं मांगते हैं तो वह उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी. दरअसल कुछ समय पहले संजय राउत ने मेघा सोमैया के खिलाफ कथित टॉयलेट घोटाले को लेकर उन पर कई आरोप लगाए थे. संजय राउत ने कहा था कि वे जल्दी ही सोमैया फैमिली का सौ करोड़ का टॉयलेट घोटाला सामने लाएंगे. इसी के जवाब में किरीट सौमेया की पत्नी ने राउत पर पलटवार किया है. इससे पहले संजय राउत ने नौसेना सर्विस से हटाए जा चुके विमानवाहक पोत ‘विक्रांत’ के घोटाले के मामले में भी किरीट सोमैया पर प्रहार किया था.

Kirit Somaiya is accused in the INS Vikrant case. He misled the country. If the public has expressed its anger against such people, then, BJP should not be pained. The people of Maharashtra will not forgive such people: Shiv Sena leader Sanjay Raut in Mumbai pic.twitter.com/HxKfSj48IL

