बारिश से पहले नहीं हुई नाले की सफाई, शिवसेना MLA ने ठेकेदार को कचरे से नहलाया

मुंबई. मुंबई में कुर्ला (Kurla) इलाके में बारिश से पहले नाले की सफाई (Drain Cleaning) पूरी न होने पर शिवसेना (Shiv Sena) विधायक दिलीप लांडे (Dilip Lande) इस कदर नाराज हुए कि उन्‍होंने बारिश के बीच ठेकेदार को बुलाया और नाले के पास ही उसे बैठाकर उस पर कूड़ा डलवा दिया. इस दौरान शिवसेना विधायक ने कहा, 'जिन लोगों को इस समय यहां पर होना चाहिए वो सब गायब हैं. लोगों ने मुझपर विश्‍वास करके मुझे विधायक बनाया है. मैं उनके विश्‍वास को टूटने नहीं दूंगा. मेरे इलाके में अगर पानी भरता है तो मैं खुद गटर में उतरकर उसे साफ करूंगा. हमारे शिवसैनिक लगातार इस काम में लगे हुए हैं, जिससे लोगों को परेशानी न हो.'



शिवसेना विधायक दिलीप लांडे ने मानसून से पहले एक ठेकेदार को नाले की सफाई का ठेका दिया था. ठेकेदार ने आश्‍वासन दिया था कि बारिश से पहले नाले की सफाई का काम पूरा कर लिया जाएगा. मानसून से पहले ठेकेदार ने सफाई का काम पूरा नहीं किया, जिसके कारण अब जब बारिश शुरू हुई है तो सड़कों पर पानी भर रहा है. इस बात से नाराज दिलीप लांडे ने कल नाले की सफाई कराने वाले ठेकेदार को बुलाया. ठेकेदार के पहुंचने पर दिलीप लांडे उसे लेकर उन सभी जगहों पर गए जहां पानी भरने की शिकायत थी.



