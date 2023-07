मुंबई में अचानक धंसी सड़क... और गड्ढे में समा गये दर्जनों दोपहिया और कार, देखें Video

मुंबई. भारी बारिश और जलभराव की समस्या से जूझ रही मायानगरी मुंबई में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया. यहां सड़क का एक बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया. इससे कई दोपहिया वाहन और कार सड़क पर बन गये बड़े से गड्ढे में समा गये. अभी तक इस हादसे में किसी के घायल होने की ख़बर नहीं है. बीएमसी और फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया है. एहतियात के तौर पर आस-पास के इमारतों को खाली करा लिया गया है.

यह घटना चेंबूर के चूनाभट्टी इलाके के राहुल नगर की है. यहां वसंत दादा पाटिल इंजीनियर कॉलेज के सामने दो बहुमंजिला इमारतों के बाहर बनी सड़क अचानक धंस गई. यह हादसा बुधवार सुबह लगभग साढ़े नौ बजे हुआ. उस वक्त सड़क पर कई दोपहिया वाहन और कार खड़ी थी. अचानक जमीन धंसने की वजह से यह सभी कई फुट गहरे गड्ढे में समा गये.

VIDEO | A car fell into a crater after a road caved in at Chembur, Mumbai. pic.twitter.com/C6LY6rz9MW

— Press Trust of India (@PTI_News) July 5, 2023