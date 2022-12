Maharashtra News: 'जैसे चीन...' महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद पर संजय राउत का भड़काऊ बयान

मुंबई. महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है. इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी जारी है. उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत (sanjay raut) ने इसे लेकर एक भड़काऊ बयान दे दिया है. उन्होंने कहा है कि ‘जैसे चीन हमारे यहां घुसा है, वैसे ही हम कर्नाटक में घुसेंगे. राउत के बयान के बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच का विवाद और तूल पकड़ सकता है.’

ANI के अनुसार सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ‘महाराष्ट्र में कमजोर सरकार है और इस पर कोई स्टैंड नहीं ले रही है. हम इसे चर्चा के जरिए सुलझाना चाहते हैं लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री आग भड़का रहे हैं. जैसे चीन घुसा है हम भी कर्नाटक में घुसेंगे. हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है.’

#WATCH | Like China has entered, we will enter (Karnataka). We don’t need anyone’s permission. We want to solve it through discussion but Karnataka CM is igniting fire. There is a weak govt in Maharashtra & is not taking any stand on it: Sanjay Raut, Uddhav Thackeray’s faction pic.twitter.com/d0okV6Wq8X

— ANI (@ANI) December 21, 2022