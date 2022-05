मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर टैंकर पलटा, स्थानीय लोगों ने लूटा खाने का तेल

पालघर. महाराष्ट्र में यहां व्यस्त मुंबई-अहमदाबाद राजमार्ग पर खाद्य तेल लेकर जा रहा एक टैंकर पलट गया, जिससे सड़क पर करीब तीन घंटे तक यातायात बाधित रहा. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि शनिवार को हुई दुर्घटना के बाद कई स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और टैंकर से गिर रहे तेल को लूटने लगे.

गुजरात के सूरत से मुंबई में प्रसंस्करण के लिए 12,000 लीटर खाद्य तेल लेकर जा रहे टैंकर के चालक का राजमार्ग पर तवा गांव के पास वाहन से नियंत्रण खो गया. इससे वाहन पलट गया और उसमें से तेल रिसने लगा. अधिकारी ने कहा कि कई ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और लीक हुए तेल को अपने डिब्बों और अन्य बर्तनों में भरकर ले जाने लगे. पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के साथ-साथ यातायात को दुरुस्त करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी. यातायात करीब तीन घंटे तक प्रभावित रहा.

Edible oil tanker overturned on Mumbai-Ahmedabad national #highway at Dahanu. Locals from Tawa village rush with cans, bottles to collect oil. Video ⁦@HanifPatel16⁩ pic.twitter.com/QhVTQqpDZR

— Sandhya Nair (@sandhyanairTOI) May 21, 2022