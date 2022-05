लाउडस्पीकर विवाद: भाई सीएम हैं, इसलिए उठा रहे हैं ये मुद्दा- संजय राउत का राज ठाकरे पर तंज

मुंबई. लाउडस्पीकर के विवाद के मुद्दे पर शिवसेना नेता संजय राउत ने गुरुवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे को आड़े हाथों लिया. उन्होंने शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की पुरानी क्लिप साझा करने पर राज ठाकरे की खिंचाई करते हुए कहा, ‘इस वक्त वे क्यों यह मुद्दा उठा रहे हैं? जब राज्य में विलासराव देशमुख, पृथ्वीराज चव्हाण और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने लाउडस्पीकर का मुद्दा नहीं उठाया. राउत ने गुरुवार को पुणे के हडपसर इलाके में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘हर जगह लाउडस्पीकर पर राजनीति हो रही है और लाउडस्पीकरों के बारे में बाला साहेब के विचारों का उनके कुछ पुराने वीडियो क्लिप साझा किए जा रहे हैं, जबकि इससे पहले उन्होंने (राज ठाकरे) इस पर कभी बात नहीं की.’

ANI की एक रिपोर्ट के मुताबिक, संजय राउत ने जनसभा के दौरान यह भी कहा, ‘वे (मनसे प्रमुख राज ठाकरे) इसलिए यह मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि उनके भाई (उद्धव ठाकरे) महाराष्ट्र के सीएम हैं. इससे पहले उन्हें लाउडस्पीकर से कभी कोई समस्या नहीं हुई.’ राउत ने आगे कहा, ‘बाला साहेब एक ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने राज्य के लिए एक मुस्लिम मुख्यमंत्री को भी स्वीकार कर लिया था. आज के कई युवाओं को यह नहीं पता होगा लेकिन अब्दुल रहमान अंतुले, बाला साहेब के पसंदीदा मुख्यमंत्री थे. जब लोगों ने बाला साहेब से पूछा था कि शिवसेना कब सत्ता में आएगी और वह किस तरह का सीएम चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि वह अंतुले जैसा सीएम चाहते हैं, जो तुरंत निर्णय ले सके और जिसकी प्रशासन पर अच्छी पकड़ हो.’

He (MNS chief Raj Thackeray) never had any issue with loudspeakers during this period, but he has this issue now because his brother (Uddhav Thackeray) is the CM of Maharashtra: Shiv Sena leader Sanjay Raut (05.05) pic.twitter.com/KhrvqwjiML

— ANI (@ANI) May 5, 2022