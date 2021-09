Maharashtra: बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन फ्लाईओवर का हिस्सा गिरा, 13 मजदूर घायल

मुंबई. मुंबई (Mumbai) के बांद्रा कुर्ला कॉम्‍प्‍लेक्‍स (Bandra Kurla Complex) में उस समय एक बड़ा हादसा हो गया जब कॉम्‍प्‍लेक्‍स में बन रहे निर्माणाधीन फ्लाईओवर (Flyover Collapses) का एक हिस्‍सा गिर पड़ा. इस हादसे में 13 मजदूरों के घायल होने की खबर है. घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने घायलों को मलबे से बाहर निकाला और निकट के अस्‍पताल में भर्ती कराया. जानकारी के मुताबिक हादसा सुबह 4:40 बजे हुआ. बचाव कार्य में जुटे फायर‍ ब्रिगेड के अधिकारियों ने बताया कि घटनास्‍थल की जांच की जा रही है और मलबे में दबे लोगों की आशंका को देखते हुए टीम को सर्च ऑपरेशन में लगाया गया है.

जानकारी के मुताबिक मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्‍प्‍लेक्‍स में ये फ्लाईओवर बन रहा है. खबर है कि सुबह जब मजदूर निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास ही सो रहे थे तभी अचानक फ्लाईओवर का एक हिस्‍सा गिर पड़ा. इस हादसे में फ्लाईओवर के नीचे कुछ मजूदर घायल हो गए. घटना की सूचना पाकर तुरंत मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और घायलों को मलबे से बाहर निकाला. हादसे में घायल सभी मजदूरों को बीएन देसाई अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है.

Maharashtra: A portion of an under-construction flyover collapses in Mumbai’s Bandra Kurla Complex, injuring some labourers; police & fire brigade are at the spot. Details awaited. pic.twitter.com/2GxqLKo5Bb

