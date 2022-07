भारी बारिश-बाढ़ से महाराष्ट्र के 28 जिलों में तबाही, मरने वालों का आंकड़ा 105 तक पहुंचा

मुंबई: महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है. इस प्राकृतिक आपदा के चलते राज्य में अब तक 105 लोगों की मृत्यु हो चुकी है. महाराष्ट्र के कुल 28 जिले भारी बारिश के चलते बाढ़ से प्रभावित हैं. इनमें पुणे, सतारा, नासिक, सोलापुर, जलगांव, अहमदनगर, बीड़, लातूर, वाशिम, यवतमाल, धुले, जालना, अकोला, बुलढाणा, भंडारा, नागपुर, नंदुरबार, मुंबई उपनगर, पालघर, ठाणे, नांदेड़, अमरावती, वर्धा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गढ़चिरौली, सांगली, चंद्रपुर जिले शामिल हैं.

इन जिलों में 1 जून 2022 से ही रुक-रुक कर बारिश हो रही है. बीते 24 घंटे के दौरान राज्य के इन हिस्सों में करीब 24.6 मिमी औसत बारिश दर्ज की गई है. सात लोग लापता हैं और 69 लोग बारिश और बाढ़ के कारण घटित हुई घटनाओं में घायल हुए हैं. महाराष्ट्र के कुल 275 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं. राज्य में बारिश के चलते विभिन्न जिलों में अब तक 44 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं. वहीं 1368 घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है.

