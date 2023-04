महाराष्ट्र के पुणे में भीषण हादसा, पिंपरी चिंचवड में लोहे का होर्डिंग गिरने से 5 लोगों की मौत

पुणे. महाराष्ट्र में पुणे जिले के पिंपरी चिंचवड क्षेत्र में सोमवार शाम तेज हवा के कारण लोहे का होर्डिंग गिरने से कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए. पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी. यह घटना रावत किवले क्षेत्र में मुंबई-पुणे राजमार्ग पर सर्विस रोड पर हुई.

पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, ‘तेज हवा के कारण कुछ लोगों ने लोहे के होर्डिंग के नीचे शरण ली थी. अचानक ढांचा उन पर गिर गया, जिससे पांच लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए.’

Maharashtra | Five people, including four women and a man, dead while two others injured after an iron hoarding board collapsed in Ravet Kiwle area of Pimpri Chinchwad city in Pune district: Police pic.twitter.com/WekUqlNcpL

— ANI (@ANI) April 17, 2023