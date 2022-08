महाराष्ट्र ATS करेगी पनवेल ड्रग्स केस की जांच, पिछले महीने जब्त की गई थी 72 किलो हेरोइन

मुंबईः पनवेल से 352 करोड़ रुपये मूल्य की हेरोइन बरामद होने की जांच महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधी दस्ते ;को हस्तांतरित की गई है. एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी. पड़ोसी नवी मुंबई की पुलिस ने पिछले महीने पंजाब पुलिस के सहयोग से पनवेल में एक कंटेनर यार्ड से मादक पदार्थ की खेप जब्त की थी.

नवी मुंबई अपराध शाखा ने भी इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. एक को पंजाब से, तो दूसरे को गुजरात के गांधीधाम से पकड़ा गया है. पुलिस अधिकारी ने कहा कि जांच के दायरे को देखते हुए पुलिस महानिदेशक रजनीश सेठ ने शुक्रवार को मामले को एटीएस को हस्तांतरित करने का आदेश दिया.

नवी मुंबई पुलिस ने 14 जुलाई को जब्त की थी हेरोइन की खेप

आपको बता दें कि गत 14 जुलाई को नवी मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने एक लावारिस नौवहन कंटेनर से बड़ी मात्रा में हेरोइन जब्त की थी. पुलिस ने बताया था कि दुबई से लाया गया यह कंटेनर रायगढ़ जिले के पनवेल कस्बे में एक यार्ड में पड़ा था. शुरुआत में संदेह था कि जब्त किया गया मादक द्रव्य मॉर्फीन है, लेकिन बाद में पाया गया कि यह हेरोइन है.

Maharashtra | Navi Mumbai Crime Branch busted an international drugs racket and seized heroin worth Rs 362.5 crores after a major drugs consignment was seized on 14th July by Navi Mumbai Police from a container in Navkar Logistics, Ajivali, Panvel. pic.twitter.com/p4D92F85Qc

