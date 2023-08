नांदेड़. महाराष्ट्र (Maharashtra) के नांदेड़ जिले में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा एक युवक के गंभीर रूप से घायल होने की घटना सामने आई है. नांदेड़ जिले के किनवट रेलवे स्टेशन पर इंटरसिटी ट्रेन में चढ़ते समय 25 वर्षीय युवक महेश कनाके फिसलकर ट्रेन के नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया. पूरी घटना कल शाम की है.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादसा किनवट रेलवे स्टेशन पर उस वक़्त हुआ, जब इंटरसिटी एक्सप्रेस किनवट से नांदेड़ जा रही थी, जिसमें महेश कनाके जो ट्रेन चलने के बाद चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था. उसने ट्रेन कोच की स्टील रॉड को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रेन के नीचे गिर गया.

Live train accident 😔

Never sit in the running train #nanded #kinwat #maharashtra #railway #trainaccident #accident pic.twitter.com/2dDJuNNLrA

— Vishal Betal (@betal_vishal) August 23, 2023