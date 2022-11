VIDEO: महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बड़ा हादसा, रेलवे स्टेशन पर गिरा पुल का हिस्सा, 10 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर

चंद्रपुर. महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में रविवार को बड़ा हादसा हो गया. हादसा चंद्रपुर जिले के बल्लारशाह रेलवे स्टेशन पर हुआ है, जहां फुटओवर ब्रिज का स्लैब गिर गया. हादसे में करीब 10 यात्रियों के घायल होने की प्राथमिक जानकारी सामने आ रही है, जिनमें से 3 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की सूचना मिलने के बाद रेलवे के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं. बताया जा रहा है कि जिस समय ब्रिज का स्लैब गिरा, उस समय स्टेशन पर काफी भीड़ थी.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक ब्रिज की ऊंचाई करीब 60 फीट थी. यानी कि हादसे वक्त 60 फीट ऊपर से यात्री सीधे रेलवे पटरी पर गिर गए. बताया जा रहा है कि काजीपेट पुणे एक्सप्रेस पकड़ने के लिए कई यात्री 1 नंबर प्लेटफॉर्म से 4 नंबर प्लेटफॉर्म जा रहे थे. तभी अचानक इस पुल का एक हिस्सा ढह गया. आनन-फानन में घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है.

#WATCH | Slabs fall off of a foot over bridge at Balharshah railway junction in Maharashtra’s Chandrapur; people feared injured pic.twitter.com/5VT8ry3ybe

— ANI (@ANI) November 27, 2022