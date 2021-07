Maharashtra Rain Live: रायगढ में भूस्खलन से 36 की मौत, 30 लोग फंसे; मुंबई में 2 मंजिला इमारत गिरी

#WATCH Incessant rains damage roads in Mahad of Raigad district in Maharashtra

A total of 36 people have died in the district due to landslides pic.twitter.com/kebygVcPjt



— ANI (@ANI) July 23, 2021



Maharashtra: Koyna River overflows due to heavy rainfall, flooding nearby areas. Visuals from Patan town in Satara district. pic.twitter.com/jwXiEiUKb4

— ANI (@ANI) July 23, 2021



#WATCH | Maharashtra: National Disaster Response Force (NDRF) team shifts people from Chikhali in Kolhapur district to safer locations. Several parts of the state are facing floods due to incessant rainfall.

(Source: NDRF) pic.twitter.com/H0SZH9wWte



— ANI (@ANI) July 23, 2021



#WATCH | Maharashtra: State Disaster Response Fund (SDRF) team rescues a man trapped in swollen Vena river in Nagpur district's Hingna area

(Video Source: District Information Office) pic.twitter.com/47080IxWNL



— ANI (@ANI) July 23, 2021



Based on a request received from Maharashtra Govt, the Western Naval Command, Mumbai mobilised flood rescue teams & helicopters to provide assistance to State Admn. Seven naval rescue teams departed by road for deployment to Ratnagiri & Raigad districts on 22 July from Mumbai. pic.twitter.com/ZLBZcH81G8

— ANI (@ANI) July 23, 2021

महाराष्ट्र (Maharashtra) के कई जिलों में भारी बारिश के चलते तबाही मची हुई है. मुंबई के गोवंडी इलाके में दो मंजिला इमारत भरभारकर गिर गई. इस घटना में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि, 10 लोग घायल हो गए हैं. खबर है कि इनमें से कुछ घायलों की स्थिति काफी गंभीर है. यह घटना मुंबई के गोवंडी इलाके के शिवाजी नगर स्थित प्लॉट नंबर 3 पर हुई. बीएमसी और फायर ब्रिगेट की टीम मौके पर पहुंच गई है.मुंबई से 240 किमी दूर चिपलून (Chiplun) को राज्य का सबसे प्रभावित क्षेत्र माना जा रहा है. यहां बाढ़ की स्थिति पैदा होने के बाद भारतीय तटरक्षक (Indian Coastguard) बल राहत कार्य में जुटे हुए हैं. शुक्रवार को NDRF की तीन टीमें भी चिपलून पहुंच गई, जबकि, रत्नागिरी जिले में पहले से ही चार टीमें लोगों को बचाने में जुटी हुई हैं. बाढ़ के चलते मुंबई-गोवा राजमार्ग को भी बंद किया गया है. हालांकि चिपलुन के कुछ वीडियोज जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, वह गुरुवार के हैं.12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमाशंकर के ऐतिहासिक मंदिर के आसपास भी पानी जमा हो गया है. वहीं, कृष्णा नदी के खतरे के निशान पार करने के बाद रातभर में 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित सांगील पहुंचाया गया है. राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रत्नागिरी और रायगढ़ जिलों में बाढ़ के हालात को देखते हुए आपातकालीन बैठक की थी. शुक्रवार को भी मध्य महाराष्ट्र के घाट इलाकों और विदर्भ में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है.पुणे में भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के वरिष्ठ वैज्ञानिक के एस होसलिकर ने कहा कि सतारा में लोकप्रिय पर्वतीय क्षेत्र महाबलेश्वर में 22 जुलाई को सुबह साढ़े आठ बजे से 23 जुलाई को देर रात एक बजे तक, करीब 17 घंटों में 483 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है.महाराष्ट्र केपिछले दो दिनों में हुई अत्यधिक भारी बारिश से राज्य के निकटवर्ती तटीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में, खासकर रत्नागिरि और रायगढ़ जिलों में बाढ़ आ गई है . अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. कोंकण क्षेत्र के इन दो जिलों में कई स्थान पानी में डूबे हुए हैं और प्रशासन वहां फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए कदम उठा रहा है.महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले के महाड़ में लगातार बारिश से सड़कों को नुकसान पहुंचा हैरायगढ की जिला कलेक्टर निधि चौधरी ने कहा कि जिले में भूस्खलन से कुल 36 लोगों की मौत हुई, इनमें से तलाई में 32 और सखार सुतार वाड़ी में 4 लोगों की मौत हुई. 30 लोग फंसे हुए हैं.चिपलून में बाढ़ की विभिषिका दिखाने वाला वीडियो सामने आया.महाराष्ट्र: भारी बारिश, आसपास के इलाकों में बाढ़ के कारण कोयना नदी उफान पर है. सतारा जिले के पाटन कस्बे की तस्वीरमहाराष्ट्र: राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की टीम ने कोल्हापुर जिले के चिखली से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया. लगातार बारिश के कारण राज्य के कई हिस्से बाढ़ का सामना कर रहे हैं.महाराष्ट्र: राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) की टीम ने नागपुर जिले के हिंगना इलाके में उफनती वेना नदी में फंसे एक व्यक्ति को बचाया.रायगढ़ जिले से फंसे कर्मियों को एयरलिफ्ट भी किया जा रहा है. आईएनएस शिकारा, मुंबई से एक सीकिंग 42सी हेलो आज तड़के पोलादपुर/रायगढ़ में बचाव के लिए रवाना हुआ. साथ ही जरूरत पड़ने पर तत्काल तैनाती के लिए अतिरिक्त बाढ़ बचाव दलों को स्टैंडबाय पर रखा गया है.महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध के बाद पश्चिमी नौसेना कमान, मुंबई ने राज्य प्रशासन को सहायता प्रदान करने के लिए बाढ़ बचाव दल और हेलीकॉप्टर जुटाए. सात नौसैनिक बचाव दल 22 जुलाई को मुंबई से रत्नागिरी और रायगढ़ जिलों में तैनाती के लिए सड़क मार्ग से रवाना हुए.मुंबई के गोवंडी इलाके में भवन ढहने से तीन लोगों की मौत हो गई. घटना में 10 लोग घायल हो गए हैं.रायगढ़ कलेक्टर निधि चौधरी ने बताया कि भूस्खलन और बाढ़ से पांच लोगों की मौत हो गई है. इससे पहले उन्होंने जानकारी दी थी कि स्थानीय पुलिस ने 15 लोगों को बचा लिया है और कम से कम 30 लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं. जिले में भूस्खलन की चार घटनाएं होने की खबर है.कलई गांव में भूस्खलन की खबर है. रायगढ़ जिला कलेक्टर ने बताया कि अब तक इस बात की जानकारी नहीं है कि कितने लोग प्रभावित हुए हैं. उन्होंने कहा कि हमने NDRF टीम को सूचित कर दिया है. पानी जमा होने के चलते लोकेशन पर पहुंचने में परेशानी आ रही है.अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को महाराष्ट्र में हुई मूसलाधार बारिश के बीच कम से कम चार लोगों की मौत होने की खबर है. इनमें से एक रायगढ़ और तीन लोगों की पालघर में मौत हुई. ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के तटीय जिलों और सतारा और कोल्हापुर के पश्चिमी जिलों में भारी बारिश हुई.दक्षिण मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और करजत के साथ CSMT और कसारा के बीच 21 घंटे बाद रेल यातायात शुरू हो गया है. इस बात की जानकारी मध्य रेलवे ने गुरुवार रात को दी है. वहीं, बुधवार को अंबरनाथ लोनावला सेक्शन पर रेल यातायात रोक दिया गया था.गुरुवार को रायगढ़ में अभिभावक मंत्री अदिति तटकरे ने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है. महाड़ में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए सेना की मदद मांगी गई थी. सड़कें पानी में डूबी होने के कारण एनडीआरफ टीम को प्रभावित गांवों में पहुंचने में परेशानी हो रही है.