मुंबई : निकाय चुनाव से पहले राज ठाकरे के घर पहुंचे सीएम एकनाथ शिंदे, राजनीतिक गलियारे में कयासबाजी शुरू

नई दिल्ली: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) ने गुरुवार को महाराष्ट्र नव निर्माण सेना चीफ राज ठाकरे (Raj Thackeray) से उनके आवास पर मुलाकात की. सीएम शिंदे और राज ठाकरे की इस मीटिंग से कई तरह से राजनीतिक कयास लगने शुरू हो गए हैं. इससे पहले राज्य के उप मुख्यमंत्री और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी राज ठाकरे से मुलाकात की थी. मुंबई निकाय चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे की इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है.

गणेश चतुर्थी के मौके पर सीएम शिंदे राज ठाकरे के घर पहुंचे थे और वहीं पर दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई. हालांकि एमएनएस चीफ से बातचीत को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह भगवान गणेश के दर्शन के लिए आए थे और उनकी राज ठाकरे के साथ यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी. उन्होंने बताया कि मैंने उनसे मिलकर उनके स्वास्थ्य और हाल ही में हुए उनके ऑपरेशन के बारे में जानकारी ली.

Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde visits MNS President Raj Thackeray at his residence in Mumbai amid Ganesh Chaturthi celebrations

“It was a courtesy meet, I enquired about his health as he was recently operated upon,” said Shinde pic.twitter.com/pPy3yDrEaI

— ANI (@ANI) September 1, 2022