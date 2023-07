मंत्रिमंडल विस्तार के बाद चाचा शरद पवार से मिलने पहुंचे अजित, एनसीपी में बगावत के बाद पहली बार मिले नेता

मुंबई. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज शुक्रवार (14 जुलाई) की शाम अपने चाचा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार मिलने उनके मुंबई आवास सिल्वर ओक (Silver Oak) पहुंचे. दरअसल, अजित अपने बीमार चाची प्रतिभा पवार की हालचाल लेने पहुंचे हैं. स्वास्थ्य ठीक नहीं होने क वजह से प्रतिभा को शुक्रवार को ही मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. लेकिन उसी दिन सर्जरी के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गयी थी.

मालूम हो कि अजीत पवार ने 2 जुलाई से को अपने चाचा शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से बगावत कर पार्टी के कई विधायकों को लेकर वे बीजेपी और एक नाथ शिंदे गुट के महाराष्ट्र सरकार से हाथ मिला लिया था. वहीं, अजीत पवार को गठबंधन के इनाम में उन्हें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री का पोस्ट दिया गया था. वहीं, शिंदे सरकार ने आज विभाग का बंटवारा किया था. अजीत को आज वित्त विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई. वहीँ उनके पार्टी के कई विधायकों को नई जिम्मेदारियां दी गई. एनसीपी से बगावत के बाद अज्जेत पवार और शारद पवार की ये पहली मुलाकात है.



वहीं, शरद पवार की बेटी और बारामती की संसद सुप्रिया सुले ने अपने मां-पिता के लिए इंग्लिश और मराठी में भावुक पोस्ट ट्वीट किया है. सुप्रिया ने लिखा, ‘हम अभी तुरंत हॉस्पिटल से लौटे है, अंदाजा लगाइए कि बाबा ने आई (मां) के लिए उनका कमरा फूल से सजाया है.’ उन्होंने अपने ट्वीट में मराठी में लिखा है, ‘इतना अनमोल उपहार…! जब हम माँ के साथ अस्पताल से घर आए, तो पिताजी के पास उनके स्वागत के लिए ये खूबसूरत फूल लगाए थे.’ वहीं, उनकी मां प्रतिभा की सर्जरी के दौरान शरद पवार भी हॉस्पिटल में थे.

We just arrived home from the hospital, guess what Baba had organized beautiful flowers for Aai in their room. 🌸 🌼❤️

सुंदर अशी अनमोल भेट…!

आम्ही आईला घेऊन हॉस्पिटलमधून घरी आलो तर बाबांनी तिच्या स्वागतासाठी हि अशी सुंदर फुले ठेवली होती… 🌸🌼❤️ pic.twitter.com/LtLhlyzAtL

