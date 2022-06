महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने किया शिंदे के आरोपों का खंडन, बोले- किसी विधायक की सुरक्षा नहीं वापस ली गई

मुंबई: शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने शनिवार को आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार ने उनके साथ गुवाहाटी में डेरा डाले हुए विधायकों की सुरक्षा वापस ले ली है. शिंदे के आरोपों का महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने खंडन किया है. उन्होंने कहा है कि किसी भी विधायक की सुरक्षा नहीं हटाई गई है. उन्होंने ट्वीट किया, ‘न तो मुख्यमंत्री और न ही गृह विभाग ने राज्य में किसी विधायक की सुरक्षा वापस लेने के आदेश दिए हैं. इस संबंध में ट्विटर पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से गलत और भ्रामक हैं. गृह विभाग ने मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए विधायकों के परिवारों को सुरक्षित रखने के लिए उनके आवास पर सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया है.’ गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल के इस ट्वीट को महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रजनीश सेठ और सभी पुलिस आयुक्तों ने रिट्वीट किया है.

एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के गृह मंत्री और डीजीपी को लिखे पत्र में कहा, ‘हम वर्तमान विधायक हैं. हालांकि, हमारे आवास और साथ ही हमारे परिवार के सदस्यों को प्रोटोकॉल के अनुसार प्रदान की गई सुरक्षा को अवैध रूप से बदला लेने के कार्य के रूप में वापस ले लिया गया है. उल्लेख करने की जरूरत नहीं है, यह भयावह कदम हमारे संकल्प को तोड़ने का एक और प्रयास है और एनसीपी व कांग्रेस के गुंडों वाली महा विकास अघाड़ी सरकार की मांगों को पूरा करने के लिए हमें मजबूर करना है.’ शिंदे ने यह भी आरोप लगाया कि एमवीए गठबंधन के घटक दल अपने कार्यकर्ताओं को बागी विधायकों के खिलाफ हिंसा का सहारा लेने के लिए उकसा रहे हैं.

Neither the Chief Minister nor the Home Department has ordered the withdrawal of security of any MLA. The allegations being levelled through Twitter are false and completely baseless: Maharashtra Home Minister Dilip Walse Patil

