कोल्हापुर: महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से मुगल शासक औरंगजेब के व्हाट्सऐप स्टेटस को लेकर घमासान मचा हुआ है. अहमदनगर के बाद अब कोल्हापुर में तनाव पैदा हो गया है और जमकर पत्थरबाजी हुई है. नौबत यह आ गई कि खुद डिप्टी सीएम फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शांति की अपील करनी पड़ी. बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने कोल्हापुर में औरंगजेब और टीपू सुल्तान का स्टेटस अपने मोबाइल पर लगा रखा था, जिसके बाद कुछ हिंदू संगठन इसके विरोध प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए थे. हिंदू संगठनों ने आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आज कोल्हापुर बंद का आह्वान किया था. इसी दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई और पत्थरबाजी हुई.

गृह मंत्रालय ने पुलिस को दिया कार्रवाई करने का निर्देश

हालांकि, कोल्हापुर समेत अलग-अलग इलाकों में तनाव को देखते हुए राज्य सरकार एक्शन में आ गई है. राज्य के गृह मंत्रालय ने कोल्हापुर में शुरू हुए बवाल को तुरंत नियंत्रित करने का आदेश दिया है. मंत्रालय ने निर्देश देते हुए कहा है कि हालात को काबू में करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं. बता दें कि अहमदनगर के बाद कोल्हापुर में हिन्दू संगठनों प्रदर्शन कर रहे हैं. इस दौरान हजारों की संख्या में हिंदू संगठनों के लोग सड़कों पर उतर आए हैं. विवादित पोस्ट करने लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है. महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है. पुलिस जांच कर रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. कानून तोड़ने वालों को सजा मिलेगी.

विवादित स्टेटस को लेकर शुरू हुआ विवाद

बता दें कि शिवाजी के राज्याभिषेक कार्यक्रम के दिन कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा औरंगजेब के विवादित व्हाट्सएप्प स्टेटस रखने को लेकर आज हिन्दू संगठनों ने जबरदस्त हंगामा किया. इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए आज हिन्दू संगठनों ने कोल्हापुर बंद का एलान किया था. वहीं इस पूरे मामले पर टिप्पणी करते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अहमदनगर के संगमनेर और कोल्हापुर में जो घटना सामने आई है, पुलिस उसकी जांच कर रही है.

#WATCH | Maharashtra | A clash breaks out between members of some Hindu organisations and Police in Kolhapur during a protest called by the former. A bandh and protest were called by the organisations after tensions broke out in the city when some youth allegedly posted… pic.twitter.com/QNiZHN9Adz

— ANI (@ANI) June 7, 2023