मुंबई. सोशल मीडिया पर महाराष्‍ट्र के कल्‍याण से एक घटना का वीडियो वायरल (VIDEO Viral) हो रहा है, इसमें प्रेम-सम्बन्धी विवाद को लेकर हुई बहस में कार सवार एक शख्‍स को टक्‍कर मारते और उसे बोनट पर घसीटते हुए देखा जा सकता है. पुलिस ने बताया कि घटना की जानकारी लेकर मामला दर्ज किया जा रहा है और आरोपी की तलाश की जा रही है.

Road Rage in Mumbai Metropolitan Region !

Road Rage Happens When There is no Respect & fear of Law and Order ..

Look at How Fearlessly the Car Driver was driving and was Ready to Crush the person..

Who’s Failure is this ? Home Minister or Department?pic.twitter.com/dhxjvwIGQI

— Krunal Goda (@Krunal_Goda) March 4, 2022