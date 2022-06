महाराष्ट्र MLC चुनाव: बॉम्बे HC के फैसले के खिलाफ SC पहुंचे अनिल देशमुख और नवाब मलिक

मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व गृ​ह मंत्री अनिल देशमुख और मंत्री नवाब मलिक ने 20 जून को एमएलसी चुनाव में मतदान करने के लिए उनकी याचिकाओं को खारिज करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. उनके वकील तत्काल सुनवाई चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर 12 बजे इस मामले की सुनवाई कर सकता है. आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ये दोनों नेता ईडी जांच का सामना कर रहे हैं और वर्तमान में जेल में बंद हैं. इससे पहले 11 जून को राज्यसभा चुनाव में भी दोनों नेता वो​ट नहीं डाल पाए थे, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं. दोनों नेता महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव में वोट डालने के लिए जेल से रिहाई की मांग कर रहे हैं.

महाराष्ट्र विधान परिषद की 10 सीट के लिए राज्य विधानमंडल परिसर में 20 जून को सुबह 9 बजे से मतदान शुरू हो गया है, जो शाम 4 चार बजे तक जारी रहेगा. आज ही शाम को परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे. इन 10 सीटों के लिये कुल 11 उम्मीदवार मैदान में हैं. राज्य की महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार के घटक शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और कांग्रेस ने 2-2 उम्मीदवार चुनाव में खड़े किए हैं, जबकि विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 5 उम्मीदवार उतारे हैं. महाराष्ट्र विधान परिषद के 9 सदस्यों का कार्यकाल 7 जुलाई को समाप्त होने वाला है, वहीं इस साल की शुरुआत में भाजपा के एक नेता के निधन के कारण 10वीं सीट पर चुनाव कराया जा रहा है.

Maharashtra’s ex-HM Anil Deshmukh & minister Nawab Malik move Supreme Court challenging Bombay High Court order rejecting their pleas to vote in MLC elections on June 20. Their counsels seek urgent hearing, Supreme Court likely to hear the matter today at 12 pm.

