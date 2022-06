महाराष्ट्रः एकनाथ शिंदे के साथ कितने विधायक? दावा 40 का, लेकिन वीडियो में दिखे 35 'बागी'

सूरत/गुवाहाटी. उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वाले शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी पहुंचने के बाद दावा किया है कि उनके साथ शिवसेना के 40 विधायक हैं. लेकिन इसके पहले सूरत के होटल में विधायकों की जो ग्रुप फोटो और वीडियो आया है, उसमें कुल 35 विधायक दिख रहे हैं. महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनावों में पर्याप्त नंबर न होने के बावजूद 5 सीटों पर बीजेपी की जीत के तुरंत बाद एकनाथ शिंदे की अगुआई में तमाम विधायक सूरत के एक फाइव स्टार होटल में चले गए थे. शिवसेना ने उनसे संपर्क न होने का दावा किया. इसके बाद सियासी घटनाक्रम तेजी से पल-पल बदल रहा है.

हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि बागी एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के कुल कितने विधायक हैं. सूरत से असम के गुवाहाटी पहुंचने के बाद शिंदे ने दावा किया है कि उनके साथ शिवसेना के 40 विधायक यहां पर मौजूद हैं. हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि शिंदे के साथ देर रात करीब 2 बजे कुल 41 विधायक सूरत एयरपोर्ट पहुंचे थे. इनमें 34 विधायक शिवसेना के और 7 निर्दलीय थे. अब समाचार एजेंसी एएनआई ने सूरत के फाइव स्टार होटल में विधायकों के ग्रुप का वीडियो जारी किया है. इसमें वीडियो में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के साथ 35 विधायक ही दिख रहे हैं.

#WATCH Gujarat | Shiv Sena’s Eknath Shinde seen with party MLAs at a Surat hotel, yesterday, June 21

As of now, Shinde, as per his claim, is with at least 40 MLAs who are camping in Guwahati, Assam pic.twitter.com/yvYI4rXbhJ

— ANI (@ANI) June 22, 2022