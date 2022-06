महाराष्ट्र राजनीतिक संकट: बागी विधायकों के साथ गुवाहाटी पहुंचे एकनाथ शिंदे, देर रात सूरत से भरी थी उड़ान

नई दिल्ली. महाराष्ट्र से बागी विधायकों के साथ सूरत पहुंचे शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे अब गुवाहाटी पहुंच गए हैं. शिंदे ने मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात सूरत से गुवाहाटी के लिए विशेष विमान के जरिए उड़ान भरी और बुधवार को तड़के गुवाहाटी पहुंच गए हैं. गुवाहाटी एयरपोर्ट पर ANI से बातचीत में एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों के समर्थन का दावा किया और कहा कि वे बालासाहेब ठाकरे के हिंदुत्व को आगे बढ़ाएंगे. असम में वर्तमान में भाजपा की सरकार है. शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे ने पार्टी से बगावत करने के बाद कुछ विधायकों को भाजपा शासित गुजरात में रखा था.

माना जा रहा है कि असम भाजपा के शीर्ष नेता और राज्य सरकार, गुवाहाटी में शिवसेना के बागी विधायकों के रहने की व्यवस्था कर रही है. इससे पहले पीटीआई-भाषा ने सूत्रों के हवाले से बताया था कि महाराष्ट्र के विधायक गुवाहाटी के रेडिसन होटल में ठहर सकते हैं. वहीं शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता ने दावा किया है कि पार्टी के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने सोमवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से आग्रह किया कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से गठबंधन कर लें. नेता ने कहा कि ठाकरे ने अपने विश्वस्त मिलिंद नारवेकर और शिंदे के साथी रवींद्र फाटक को बागी नेता से बात करने के लिए सूरत भेजा था. उन्होंने कहा कि सूरत से ठाकरे को एक कॉल की गई थी. गौरतलब है कि शिंदे सोमवार रात से पार्टी के कुछ अन्य विधायकों के साथ सूरत में हैं.

नेता ने कहा, ‘मुख्यमंत्री ने शिंदे से फोन पर बात भी की जिस दौरान शिंदे ने ठाकरे से कहा कि वह भाजपा के साथ गठबंधन कर लें और कांग्रेस एवं राकांपा के साथ गठबंध तोड़ लें.’ नेता ने कहा कि इस पर ठाकरे ने क्या जवाब दिया यह ज्ञात नहीं है. शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे और कुछ विधायकों द्वारा पार्टी से बगावत करने और सूरत के एक होटल में पहुंचने के बाद पार्टी ने मंगलवार को अपने विधायकों को होटलों में स्थानांतरित कर दिया है.

#WATCH | Gujarat: Shiv Sena leader Eknath Shinde, with 34 party MLAs & 7 independent MLAs, who were staying at Le Meridien hotel in Surat reach Surat International Airport to leave for Guwahati, Assam. pic.twitter.com/YtWVJEo88n

— ANI (@ANI) June 21, 2022