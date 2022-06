Maharashtra Political Crisis Live: देवेंद्र फडणवीस के आवास पर आज सुबह 11 बजे अहम बैठक, सरकार गठन पर होगी चर्चा

औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर और उस्मानाबाद को धाराशिव करने के उद्धव सरकार के फैसले का असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने विरोध किया है. औरंगाबाद के एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज अली ने कहा, ‘जैसे ही उन्होंने सत्ता खोना शुरू किया, उन्होंने यह निर्णय लिया. मैं उद्धव जी को बताना चाहता हूं कि इतिहास बदला नहीं जा सकता, नाम बदल सकते हैं. आप सस्ती राजनीति का एक बड़ा उदाहरण स्थापित कर रहे हैं. केवल लोग ही तय कर सकते हैं कि औरंगाबाद का कौन सा नाम रहेगा.’

As they began losing power they took this decision…I want to tell Uddhav Ji that history can’t be changed, can change names…You’re setting a great example of cheap politics. Only people can decide which name of Aurangabad will stay:Imtiaz Jaleel,AIMIM MP from Aurangabad(29.6) pic.twitter.com/nKVHgdxNM5

